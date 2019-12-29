مسلح يطعن 5 في منزل حاخام قرب نيويورك ويلوذ بالفرار

2019/12/29 | 11:11

اخبار السعودية )- طُعن 5 أشخاص في هجوم عشوائي بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام، في وقت متأخر ليل أمس (السبت)، قرب نيويورك، ولاذ المشتبه به بالفرار، حسب ما أعلنت جمعية يهودية.

وقال مجلس الشؤون العامة اليهودي على «تويتر»، إن شخصاً يرتدي وشاحاً طعن الضحايا بمنزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومتراً شمال مدينة نيويورك، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المجلس أن كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية، وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، وإن أحدهم تعرض لـ6 طعنات.

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