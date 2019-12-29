العراق.. استمرار الاحتجاجات وقطع الطريق بين الديوانية والنجف

2019/12/29 | 11:11

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الأحد، بأن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتي الديوانية والنجف.وكانت تظاهرات خرجت من ساحة التحرير، مساء السبت، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقارَّ حزبية

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