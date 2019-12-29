استمرار الاحتجاجات بالعراق.. قطع طرق وإغلاق دوائر حكومية

2019/12/29 | 11:42

اخبار السعودية )- ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن متظاهرين قطعوا كل الجسور في الناصرية كما جرى إغلاق الدواوين الحكومية.وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت الأحد، أن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتي

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