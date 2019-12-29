اليمن: قتلى وجرحى بتفجير استهدف حفل تخرج عسكري بالضالع

2019/12/29 | 12:44

اخبار السعودية )- أفادت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليمنية بأن تفجيراً استهدف حفلاً لتخريج دفعة عسكرية بملعب الصمود، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، فيما قال شهود لـ«رويترز» إن التفجير وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

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