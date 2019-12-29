2019/12/29 | 12:44

اخبار السعودية )- أفاد شهود عيان، اليوم (الأحد)، بأن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع، بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء (118 كم جنوب بغداد).وأبلغ الشهود، وكالة الأنباء الألمانية، بأن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر اليوم (الأحد) على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها آثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع، بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).