2019/12/29 | 13:15

اخبار السعودية )- جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم، وذلك قبل انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، على ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم (الأحد).

ويعقد الحزب دورته العامة التي افتتحت أمس (السبت)، في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات، بعدما توعدت بتقديم «هدية لعيد الميلاد» للولايات المتحدة، حسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يجتمع بقادة حزبه قبل انقضاء مهلته لواشنطن) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يجتمع بقادة حزبه قبل انقضاء مهلته لواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).