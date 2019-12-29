هياكل عظمية في «قارب شبح» وصل إلى اليابان من كوريا الشمالية

2019/12/29 | 14:48

اخبار السعودية )- قالت السلطات اليابانية إنه تم العثور، أمس (السبت)، على رفات خمسة أشخاص على الأقل في قارب خشبي يُشتبه في أنه من كوريا الشمالية على ساحل إحدى الجزر اليابانية الخارجية.وقال مسؤول خفر السواحل كي شينين إن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب، في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش)، على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة نيجاتا شمال غربي اليابان، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.وأضاف المسؤول أن الشرطة عثرت على رأسين وخمسة هياكل عظمية، مشيراً إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق.

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