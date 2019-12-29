بدء تبادل الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا

2019/12/29 | 14:48

اخبار السعودية )- ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم (الأحد) أن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، بدأوا تبادلاً لجميع الأسرى، يقضي بعودة كل أسرى الصراع الذي دام خمس سنوات بين الطرفين إلى ديارهم.

وأبرم الاتفاق على تبادل الأسرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس، في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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