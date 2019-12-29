حكم ابتدائي بقتل مهاجم الحفل الموسيقي في الرياض

2019/12/29 | 15:19

اخبار السعودية )- أصدرت المحكمة الجزائية المختصة حكماً ابتدائياً بالقتل على مهاجم الحفل الموسيقي في حديقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض، كما قضت المحكمة في حكم ابتدائي بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر.

كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أوضح في بيان، أن «الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز».

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