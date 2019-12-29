رئيس العراق يؤكد على احترام إرادة الشعب في الإصلاح

2019/12/29 | 15:19

اخبار السعودية )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الأحد، على احترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله في قصر السلام بالعاصمة بغداد، السفير الياباني لدى

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