العراق يكثف قواته حول قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار

2019/12/29 | 15:50

اخبار السعودية )- قال مسؤول عسكري عراقي، الأحد، إن بلاده عززت الإجراءات الأمنية حول قاعدة عين الأسد الجوية مترامية الأطراف في صحراء محافظة الأنبار غرب البلاد، وتستضيف قوات أميركية، وذلك عقب سلسلة هجمات.قال اللواء

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