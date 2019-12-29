مقتل العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي في قصف جوي

2019/12/29 | 20:29

اخبار السعودية )- شنت طائرات مسيرة قصفا جويا على مقرين لحزب الله العراقي، إحدى فصائل الحشد الشعبي العراقي، بالقرب من الحدود العراقية السورية غرب الأنبار.وأكد قيادي بميليشيات الحشد استهداف اللواء 45 من الحشد في قضاء

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