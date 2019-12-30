شاهد الصور الأولى للقصف الأميركي لمواقع حزب الله في العراق

2019/12/29 | 23:35

اخبار السعودية )- كشف فيديو تناقلته وسائل الإعلام العراقية الصور الأولى للقصف الأميركي لمواقع ميليشيات حزب الله في العراق.ذكرت وكالة فرانس برس أن 4 صواريخ سقطوا على قاعدة تضم قوات أميركية قرب بغداد.وكانت وكالة أنباء

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