إحباط هجوم في الدمام والإعدام لمهاجم الإسبان

2019/12/30 | 01:39

اخبار السعودية )- أحبط الأمن السعودي عملية إرهابية في الدمام (شرق البلاد) الأربعاء الماضي، وقتل إرهابيين مطلوبين واعتقل آخر.وكشف اللواء بسام عطية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان، أن القتيلين هما أحمد عبد الله سعيد سويد وعبد الله حسين سعيد آل نمر (سعوديا الجنسية)، في حين لم يكشف اسم الإرهابي المعتقل.وأوضح عطية أن قوى الأمن رصدت مركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية في شارع الملك سعود بمدينة الدمام، «وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما».

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