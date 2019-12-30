مقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي

2019/12/30 | 01:39

اخبار السعودية )- أفاد مراسل قناتي"العربيةو الحدث" في العراق نقلا عن مصادر أمنية عراقية بمقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي مشيرا إلى أن الضباط الإيرانيون القتلى من المتخصصين في صواريخ

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