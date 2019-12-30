الصدر يحذر من مخاطر زجّ العراق بحرب بين إيران وأميركا

2019/12/30 | 09:55

اخبار السعودية )- حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، الاثنين، من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب.وجاءت تغريدة الزعيم الشيعي بعد قصف الطيران

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