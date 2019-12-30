قتيلان في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأميركية

2019/12/30 | 11:59

اخبار السعودية )- فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال صلاة قداس أمس (الأحد)، في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصاً وأصاب آخر بجروح بالغة، قبل أن يُصاب هو أيضاً برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى أنه يحقق في الهجوم لتحديد أسبابه.

وأوضح مايك درايفدال، المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «في نحو الساعة 10:57 بالتوقيت المحلي (17:57 ت.



غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في ضاحية وايت سيتلمنت بحدوث إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست».

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