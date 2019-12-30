2019/12/30 | 13:32

اخبار السعودية )- أوقفت قوات الأمن التركية اليوم (الاثنين) 64 شخصاً عبر حملات متزامنة في 3 ولايات ضد تنظيم «داعش».ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول إن الاعتقالات جرت في ولايات أنقرة وقيصري وباطمان.وبحسب المصادر، فقد أوقفت قوات الأمن التركية 33 أجنبياً بتهمة الانتماء لـ«داعش» في أنقرة، موضحة أن الموقوفين سوريان ومغربي و30 عراقياً.كما أوقفت قوات الأمن 22 مشتبهاً في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، بطلب من النيابة العامة في الولاية.وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا توقف 64 شخصاً بتهمة الانتماء لـ«داعش») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا توقف 64 شخصاً بتهمة الانتماء لـ«داعش») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).