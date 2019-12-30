طالبان «لا تخطط لوقف إطلاق النار» في أفغانستان

2019/12/30 | 14:34

اخبار السعودية )- أكدت حركة «طالبان» اليوم (الاثنين)، في بيان، أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد.وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت «طالبان» إن «الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليست لديها خطط لوقف إطلاق النار»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، علماً بأن المحادثات بين واشنطن و«طالبان» حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد معلقة حالياً منذ أن شنت «طالبان» هجوماً على قاعدة عسكرية مطلع ديسمبر (كانون الأول).وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أوقفها في سبتمبر (أيلول) بعد هجوم لـ«طالبان» على جنود أميركيين.

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