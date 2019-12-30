وزير الثقافة يعلن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في السعودية

2019/12/30 | 15:05

اخبار السعودية )- أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، الذي يتيح فرصاً تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، وذلك للمراحل الدراسية «البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه».

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