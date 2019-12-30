2019/12/30 | 15:05

اخبار السعودية )- حكمت محكمة سودانية، اليوم (الاثنين)، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق، عمر البشير.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين الـ27 بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت»، مشيراً إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لـ27 عضواً في المخابرات السودانية بقضية قتل متظاهر معتقل) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لـ27 عضواً في المخابرات السودانية بقضية قتل متظاهر معتقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).