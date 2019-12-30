2019/12/30 | 15:53

اخبار السعودية )- شاهد الدمار الذي أحدثته الضربات الأميركية، التي استهدفت، أمس الأحد، مواقع ميليشيا حزب الله العراقي.وكانت القوات الأميركية شنت سلسلة غارات، الأحد، على قواعد تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل وإصابة

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