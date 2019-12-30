«الخطوط الجوية اليابانية» تقدم 50 ألف تذكرة للسائحين مجاناً

2019/12/30 | 16:38

اخبار السعودية )- قررت «الخطوط الجوية اليابانية» منح 50 ألف تذكرة طيران، ذهاباً وإياباً، بالمجان للسائحين الدوليين في الصيف المقبل.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، يهدف هذا القرار إلى تشجيع السياح على رؤية المناطق اليابانية الأقل زيارة، والتخفيف من الضغط على طوكيو في الفترة ما بين 1 يوليو (تموز) و30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل وقت انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية بالعاصمة.وللفوز بهذه التذاكر المجانية، ينبغي على المسافرين التسجيل في «برنامج المسافر الدائم» التابع لـ«الخطوط الجوية اليابانية»، على أن يتلقوا النتيجة في غضون 3 أيام من تقديم الطلبات.

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