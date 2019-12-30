ملف أردني - عراقي مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027

2019/12/30 | 16:38

اخبار السعودية )- كشف الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك بحسب ما أعلنا اليوم (الاثنين).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كتب اتحاد الكرة الأردني في حسابه على «تويتر»، قائلاً: «استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم...



ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية».

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