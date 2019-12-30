2019/12/30 | 17:57

اخبار السعودية )- أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، على ضرورة تأمين حماية البعثات والسفارات والقواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود بغداد في مواجهة الإرهاب.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يطالب بحماية البعثات والقوات الدولية بالعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يطالب بحماية البعثات والقوات الدولية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).