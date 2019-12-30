شرطة برلين تغلق أجزاء من وسط المدينة بعد إطلاق أعيرة نارية بمقهى

2019/12/30 | 18:11

اخبار السعودية )- قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم (الاثنين) على «تويتر»، إنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية.

ونقل تلفزيون «آر بي بي» عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الأعيرة النارية مرتبطة على الأرجح بمحاولة سطو على مقهى.

وطوقت وحدة شرطية كبيرة أحد المقاهي بالقرب من منطقة «نقطة تفتيش تشارلي».

وبحسب بيانات شهود عيان، تم سماع دوي طلقات نارية داخل المقهى.



ولا توجد سيارات إسعاف في المنطقة.

وطوقت الشرطة المنطقة حول تقاطع شارع «فريدريش شتراسه» و«كوخ شتراسه».

واعتلى رجال شرطة مدججون بأسلحة آلية أسطح عدة منازل محيطة بالمنطقة للمراقبة.

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