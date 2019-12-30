2019/12/30 | 19:30

اخبار السعودية )- دانت الحكومة العراقية الهجوم الذي شنته الطائرات الأميركية ضد الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية واعتبرته "خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الأميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأمن العراقي": القصف الأميركي تجاوز لعمل قوات التحالف) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الأمن العراقي": القصف الأميركي تجاوز لعمل قوات التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).