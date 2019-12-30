هذه أبرز تحديات هيئة الصناعات العسكرية السعودية

2019/12/30 | 20:46

اخبار السعودية )- قال محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي، إن تحديات الهيئة الحالية كثيرة بطبيعة الحال «نظراً لأننا نبني قطاعاً جديداً».وأضاف المهندس أحمد العوهلي، خلال حوار موسّع تنشره «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر غداً (الثلاثاء)، أن أهم التحديات برأيه «ما يتمحور حول تطوير الكفاءات السعودية القادرة على الانتقال بالصناعة العسكرية إلى أفق جديد»، مبيناً أنه «لدينا اليوم عدد جيّد من المواهب الوطنية، لا سيما داخل الهيئة.هناك نحو 9 آلاف عامل في هذا المجال، وطموحاتنا أكبر بكثير».

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