التحالف الدولي ضد «داعش»... 10 آلاف جندي يواجهون هجمات «حلفاء إيران»

2019/12/30 | 20:46

اخبار السعودية )- تعيش القواعد التي تضم جنوداً تابعين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» في العراق، في ظل حال تأهب منذ أسابيع، على خلفية هجمات صاروخية دأبت على شنها ميليشيات مسلحة يُعتقد أنها مرتبطة بإيران، وكان آخرها في كركوك حيث قُتل متعاقد أميركي.واستدعى هذا الهجوم رداً أميركياً قوياً، ليلة الأحد، استهدف خمسة معسكرات لفصيل «حزب الله» العراقي، على جانبي الحدود العراقية – السورية، وهو ما حذّرت ميليشيات مرتبطة بإيران من أنه لن يمر دون رد، ما يثير مخاوف من هجمات جديدة ضد جنود التحالف الدولي.

كيف تؤثر هذه التطورات على عمليات التحالف ضد «داعش»؟ أين ينتشر جنود هذا التحالف، وكم عددهم؟

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