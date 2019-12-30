تركيا: نجاح أول اختبار لصواريخ «بوزدوغان»

2019/12/30 | 22:19

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الاثنين)، نجاح أول اختبار للصواريخ «بوزدوغان» (جو - جو) التي طوّرتها شركة «إس إيه جي إي» التركية.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في احتفال توزيع جوائز مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية وأكاديمية العلوم التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

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