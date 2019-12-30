الصدر مستعد للعمل مع مَن تدعمهم إيران لطرد القوات الأميركية من العراق

2019/12/30 | 22:19

اخبار السعودية )- أعرب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم (الاثنين)، عن استعداده للعمل مع منافسيه السياسيين من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق «بالطرق السياسية والقانونية».وقال إنه إذا لم تنسحب القوات الأميركية «فسيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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