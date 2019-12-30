2019/12/30 | 23:25

اخبار السعودية )- العراق.. عبد المهدي يكشف محاولته منع الاستهداف الأميركي "للحشد" ويهدد بمراجعة العلاقات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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