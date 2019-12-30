العراق سيراجع العمل مع التحالف بعد الضربات الجوية

2019/12/30 | 23:29

اخبار السعودية )- قال العراق اليوم (الاثنين)، إن الضربات الجوية الأميركية على فصيل عراقي مسلح سيدفعه إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة.

ووصف مجلس الأمن الوطني العراقي في بيان، الضربات الجوية الأميركية بأنها انتهاك للسيادة، مضيفاً أن القوات الأميركية اعتمدت على أولوياتها السياسية واستنتاجاتها الخاصة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.



وقال إن حماية العراق ومعسكراته والقوات الموجودة فيها مسؤولية قوات الأمن العراقية.

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