العراق.. مجهولون يغتالون الناشط علي الخفاجي في الناصرية

2019/12/31 | 00:09

اخبار السعودية )- أفادت مصادر قناة العربية في العراق أن مجهولين اغتالوا الناشط علي الخفاجي في الناصرية في العراق.

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