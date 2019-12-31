الفأر والعلماء

2019/12/31 | 00:31

اخبار السعودية )- لست من عشاق الحيوانات ولا من المنشغلين بحقوقها.بيد أنني أجد نفسي مضطراً للدفاع عن حقوق الفئران والاحتجاج ضد هذا الاستغلال لجهودها.منذ أن تعلمت القراءة والكتابة، وأنا أقرأ عن كل هذه الاكتشافات الطبية والعلمية التي جرت بتجربتها على الفئران.لا أدري ما الذي جعل العلماء يختارون الفئران بالذات دون سائر الحيوانات؟ لماذا لا يجرونها على الأسود والنمور مثلاً؟ هذا أمر يدل على جبن واستغلال للضعفاء يذكرني بما قاله المعري أثناء مرضه.وصفوا له أكل فرخة.فقال: وصفوك لأنك ضعيفة.ولو أحسنوا لوصفوا لي شبل الأسد.فرفض أكلها.

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