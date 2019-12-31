تصعيد إيراني... وعلاقة بغداد وواشنطن على المحك

2019/12/31 | 01:33

اخبار السعودية )- اختارت إيران لغة التصعيد أمس، غداة الضربات الأميركية التي استهدفت مقرات «كتائب حزب الله» المرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وحرّضت على «الثأر» من أميركا، ووضعت العلاقة بين بغداد وواشنطن على المحكّ.

التحريض الإيراني تضمّنه بيان لـ«الحرس الثوري» جاء فيه أن «الثأر والرد على الجريمة حق طبيعي للشعب والقوى المدافعة عن العراق»، مشيراً إلى أن «(الحشد الشعبي) يحتفظ بحق الثأر والرد على الجريمة الأميركية الكبيرة».

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