السعودية تطلق أول برنامج ابتعاث ثقافي

2019/12/31 | 01:33

اخبار السعودية )- أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، أمس، إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي للدراسة في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات علم الآثار، والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي.

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