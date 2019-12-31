الناشط العراقي المقتول انتقد إطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية

2019/12/31 | 01:42

اخبار السعودية )- أفادت مصادر قناة العربية في العراق أن مجهولين اغتالوا الناشط علي الخفاجي في الناصرية في العراق.وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الناصرية أن الخفاجي لقي مصرعه متأثراً بجراحه بعد تعرضه إلى اغتيال

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