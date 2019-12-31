واشنطن: بغداد لا تبذل الجهود اللازمة لحماية مصالحنا

2019/12/31 | 08:56

اخبار السعودية )- اتهمت واشنطن، الاثنين، السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل "حماية" مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أميركية أثارت موجة تنديد في العراق.وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية

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