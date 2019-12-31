مصادر للعربية: السفير الأميركي بالعراق غادر لجهة غير معلومة

2019/12/31 | 10:29

اخبار السعودية )- أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، بأن السفير الأميركي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة.وقالت المصادر إن السفير ومن تبقى من الموظفين غادروا بغداد عبر المطار الدولي.مراسلنا حاول الحصول

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