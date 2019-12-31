كارلوس غصن وصل إلى بيروت: تحررت من الاضطهاد السياسي

2019/12/31 | 10:51

اخبار السعودية )- أكد الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي كارلوس غصن، اليوم (الثلاثاء)، أنه موجود في وطنه الأم لبنان ويعتزم التحدث إلى الصحافة في الأيام المقبلة، بعدما نجح في مغادرة اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وقال غصن في بيان: «أنا الآن في لبنان.



لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب...



لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي.



يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل».

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