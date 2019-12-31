تظاهرات أمام السفارة الأميركية ببغداد ومحاولات لاقتحامها

2019/12/31 | 12:02

اخبار السعودية )- أفادت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، بقيام عدد من المحتجين بمهاجمة البوابة الرئيسية لمقر السفارة الأميركية في بغداد، بعد قليل من توافد أنباء عن مغادرة السفير الأميركي ومن تبقى من موظفي السفارة غبر مطار

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