باحث: الاستخبارات الأميركية طوّرت تقنية لتقييد استخدام الصواريخ المقدمة لحلفائها

2019/12/31 | 12:24

اخبار السعودية )- قال باحث إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) طورت تقنية لتقييد استخدام الصواريخ المضادة للطائرات بعد خروجها من حيازة القوات الأميركية، وهي خطوة يقول خبراء إنها قد تقنع واشنطن بأن نشر أسلحة قوية على نحو متزايد إجراء آمن.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، قال الباحث الهولندي جوس فيتزلس، أمام مؤتمر للأمن الإلكتروني في لايبزيغ بألمانيا السبت، إن التقنية الجديدة تُستخدم مع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (مانباد).

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