«مايكروسوفت» تتهم‬ متسللين مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة بيانات حساسة

2019/12/31 | 12:24

اخبار السعودية )- قالت شركة «مايكروسوفت» أمس (الاثنين) إنها سيطرت على نطاقات (domains) على شبكة الإنترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تُدعى «ثاليوم» لسرقة معلومات.ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الشركة قولها في منشور على مدوّنة أن «ثاليوم» تعمل على الأرجح من داخل كوريا الشمالية وأن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين.وقالت الشركة إن معظم الأهداف موجودة في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.وخدعت «ثاليوم» الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى.

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