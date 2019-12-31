السعودية تدين «العمليات الإرهابية للميليشيات المدعومة من إيران في العراق»

2019/12/31 | 13:26

اخبار السعودية )- أعلنت السعودية إدانتها وشجبها للهجمات الإرهابية التي تشنها «ميليشيات مدعومة من إيران في العراق والتي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره».وصرح مصدر مسؤول أن «المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقية»

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