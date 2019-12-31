اشتعال النيران في مريضة سرطان أثناء خضوعها لجراحة

2019/12/31 | 13:26

اخبار السعودية )- اشتعلت النيران في مريضة مصابة بالسرطان أثناء خضوعها لجراحة في أحد مستشفيات رومانيا، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، وقع الحادث يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، حين كانت السيدة، التي تبلغ من العمر 66 عاماً، تخضع لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث من البنكرياس في مستشفى فلورياسكا في بوخارست.وأثناء العملية وضع الجراحون مطهرا يحتوي على الكحول على جسم المريضة، ثم استخدموا مشرطاً كهربائياً، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في جسم السيدة التي توفيت مساء يوم الأحد الماضي بعد إصابتها بحروق في جسمها نسبتها 40 في المائة.

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