رئيس الوزراء العراقي يطلب من المتظاهرين الابتعاد عن السفارة الأميركية

2019/12/31 | 15:30

اخبار السعودية )- دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم (الثلاثاء)، المتظاهرين، أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة إلى مغادرة المكان «فوراً»، مشدداً على أن القوات الأمنية ستمنع «بصرامة أي تحرش بالممثليات الأجنبية».

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