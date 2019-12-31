بالفيديو... رونالدو يلعب الكرة مع صبي بلا رجلين

2019/12/31 | 15:30

اخبار السعودية )- قام نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بلعب الكرة مع صبي بلا رجلين، التقاه أثناء وجوده في دبي هذا الأسبوع.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الصبي يدعى علي تورغانبيكوف، ويبلغ من العمر 12 عاماً، وهو كازاخستاني الجنسية، عاشق لرونالدو.

ووُلد تورغانبيكوف من دون رجلين، لكن هذا لم يمنعه من تطوير شغفه بكرة القدم، فهو يلعب مع أصدقائه الكرة ويفضل الوقوف كحارس المرمى خلال مبارياته معهم.

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