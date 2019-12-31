2019/12/31 | 16:32

اخبار السعودية )- أعرب مجلس الوزراء السعودي عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية، مدعومة من النظام الإيراني، ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق، وتمس أمنه واستقراره، وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم، الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء السعودي يدين الهجمات الإرهابية للميليشيات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية بالعراق) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء السعودي يدين الهجمات الإرهابية للميليشيات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).