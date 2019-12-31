هواوي ستركّز جهودها في 2020 على «البقاء»

2019/12/31 | 16:32

اخبار السعودية )- أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، اليوم (الثلاثاء)، أن «البقاء» هو أهم أولوياتها، وذلك بعد الإعلان أن مبيعات 2019 ستكون على الأرجح أقل من التوقعات نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وتخضع هواوي الرائدة في معدات شبكات الاتصال، لحظر أميركي يمنعها من التعامل مع الشركات الأميركية لاعتبارها تمثل تهديداُ على الأمن القومي، وهو اتهام دأبت الشركة على نفيه.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة إريك شو إن عائدات مبيعات هواوي للعام 2019 ستبلغ على الأرجح 850 مليار يوان (121 مليار دولار أميركي)، بارتفاع 18 في المائة عن العام السابق.

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